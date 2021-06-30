Lunenburg Middle School honor roll
Lunenburg Middle School has announced honor roll students for the year and are listed below by grade.
EIGHTH GRADE
*Conner Braden Abernathy, *Eleanor Ruth Anderson, Camden Xavier Ashley, Aaron Bradley Ball, Precious Monique Baskerville, *Shelby Grace Barton, *Julianna Grace Bender, *Tristan Peggy Buchanan, *Kyla Hadriona Iva Clarke, Nora Lane Dalton, *Carter Clay Gee, *Landon Drake Hall, *Virginia Grace Hooton, Logan Christopher King, Austin Lee Konkel, Jaden Christopher Lee, Kelsey Nicole Marshall, *Londyn Corydon Meade, *Olivia Nicole Moses, Kenlee Mae Mosher, *James Randal Phillips, *Victor Daylon Powell, *Hailey Marie Powers, *Yu Xiang Qiu, Eymi Flaurdi Ramirez Lopez, Aaliyah Justice Ramirez, Jordan Xavier Reese, *Bree Mae Rimel, *Jesse Cole Sheets, *Katherine Page Spencer, Nivia Brooklin Vaughan, *McKenzie Paige White-Bisek and Ryan Cook Williams.
SEVENTH GRADE
*Lydia Grace Anderson, Anthony Abe Austin, *Ryan Lee Barnes, *Mackenzie Lee Bolling, *Jackson Adam Breedlove, Justin Ronald Brockwell, *Conner Jameson Buchanan, Ava Renee Elliott, Nicholas Landon Farmer,*Reece Spencer Hart, Parker Johnson Hite, Karisma Theresa Ann Holliday,*Gerald Russell Hooton Jr., Jakiah Moharmony Hurt, *Lacey Mae Joyner, Samayah Yolanda Key, Jeremy Clem Lawson II, *Laney Kate Loebs, Piper Emerson Long, Isaac Eli Newcomb, *Brody Kane Nilles, Malaynah Sady Oliveras, *Kailey Elizabeth Reese, *Sampson Payne Robertson, Elizabeth Raine Robinson, *Claire Parker Shelton, *Jayden Giovanni Skelton, *Kara Marie Tanner and Tamarion Darell Worsham.
SIXTH GRADE
*Connor Lyndon Arnold, Alyla Dixie Austin, *Jack Harrison Bender, *Cohen Michael Berkley, *Lane Barnes Bolter, Mihayla Lynn Bourne, *Brodie James Bruneau, *Stacey Orlando Cook Jr., La’Maan Oshea Daniel, Alexis Faye Duffey, *Dennis Scott Edmonds Jr., Alexis Faye Duffey, Lucas Brody Franklin, *Mateo Gustavo Garcia, *Allison Paige Gravitte, Da’Marae Daquan Green, Benjamin Michael Guarino, *Leah Abigail Hall, *Logan Brant Hall, Raleigh Quinn Harris, *Taevyon Tisheed Hines, Noble Louis Franklin Holliday, Ryan Glenn Hoye, Jaden Davion Jones, Jordan Craig Kiser, Mary Elizabeth Layne, *Sophia Elizabeth Lipp, Lacey Jewell Major, Noah Thomas Mansfield, *Chad Parker Mattox, *Paige Carrington Mattox, *Aubrey Raine McClure, Xavier Alexander McLendon, Ahmarie Keoy Nelson, *Aidan Archer Parrish, *Emory Conlon Peacock, *Levi Phillip Peacock, Cole Blaine Penland, *Jia Yi Qiu, Leandro Hocias Ramirez Macario, *Brooke Lynn Rimel, Trevor Daniel Shortridge, *Emily Kathryn Spencer, *Chloe Isabella Stamper, *Rihanna Shante Stokes, Alycia Love’ Streat, Lola Rheain Tharpe, Allison May Venditti, My’Yonna Lashell Wilson, *Landon Allen Womack and *Caleb Thomas Word.
*Indicates all A’s
Four LCPS teachers nominated for award
Four Lunenburg County Public School teachers have been nominated for the Smart/Maher VFW National Citizenship Education Teacher Award. The four... read more