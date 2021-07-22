Lunenburg Middle School honor roll
Lunenburg Middle School has announced honor roll students for fourth nine weeks. Honor roll students are listed below by grade.
EIGHTH GRADE
*Conner Braden Abernathy, *Shelby Grace Barton, Precious Monique Baskerville, *Julianna Grace Bender, *Tristan Peggy Buchanan, Devion Zaire Carter, *Kyla Hadriona Iva Clarke, Nora Lane Dalton, Carter Clay Gee, *Landon Drake Hall, *Virginia Grace Hooton, Jaden Christopher Lee, Kelsey Nicole Marshall, Londyn Corydon Meade, *Olivia Nicole Moses, Kenlee Mae Mosher, *James Randal Phillips, Victor Daylon Powell, *Hailey Marie Powers, *Yu Xiang Qiu, Eymi Flaurdi Ramirez Lopez, Jordan Xavier Reese, *Bree Mae Rimel, *Jesse Cole Sheets, Katherine Page Spencer, *McKenzie Paige White-Bisek and *Ryan Cook Williams.
SEVENTH GRADE
Lydia Grace Anderson, Jaden Arianna Auman, Anthony Abe Austin, *Ryan Lee Barnes, *Mackenzie Lee Bolling, Jackson Adam Breedlove, Justin Ronald Brockwell, *Conner Jameson Buchanan, Ava Renee Elliott, Reece Spencer Hart, Parker Johnson Hite, Karisma Theresa Ann Holliday, *Gerald Russell Hooton Jr., Jakiah Moharmony Hurt, Angelo Salvatore Inzeo, *Lacey Mae Joyner, Samayah Yolanda Key, Jeremy Clem Lawson II, Laney Kate Loebs, Piper Emerson Long, *Brody Kane Nilles, Malaynah Sady Oliveras, Kailey Elizabeth Reese, Sampson Payne Robertson, Elizabeth Raine Robinson, *Claire Parker Shelton, Jayden Giovanni Skelton and *Tamarion Darell Worsham.
SIXTH GRADE
*Aedan Blake Armstrong, *Connor Lyndon Arnold, *Jack Harrison Bender, *Cohen Michael Berkley, *Lane Barnes Bolter, Mihayla Lynn Bourne, *Brodie James Bruneau, *Stacey Orlando Cook Jr., La’Maan Oshea Daniel, Dennis Scott Edmonds Jr., Jalin Monte’ Freeman, *Mateo Gustavo Garcia, Da’Marae Daquan Green, *Leah Abigail Hall, *Logan Brant Hall, *Raleigh Quinn Harris, *Taevyon Tisheed Hines, *Noble Louis Franklin Holliday, Ny’Aja Destiny Jones, Noah Alexander Lawson, *Sophia Elizabeth Lipp, *Chad Parker Mattox, *Paige Carrington Mattox, *Aubrey Raine McClure, Ahmarie Keoy Nelson, Ashly Belinda Niz Chilel, *Aidan Archer Parrish, *Emory Conlon Peacock, *Levi Phillip Peacock, *Jia Yi Qiu, *Dina Briseyda Ramirez Diaz, Leandro Hocias Ramirez Macario, *Brooke Lynn Rimel, Trevor Daniel Shortridge, *Emily Kathryn Spencer, *Chloe Isabella Stamper, *Rihanna Shante Stokes, Alycia Love’ Streat, Lola Rheain Tharpe, *Allison May Venditti, Emma Elizabeth Venditti, Justin Bradley Wilkerson, *Landon Allen Womack and Caleb Thomas Word.
*Indicates Gold Honor Roll
Currin, Ingram attend virtual VSBA conference
Many decisions school board members make have legal implications that will impact school divisions for years to come. School board... read more