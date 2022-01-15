Kenbridge Elementary School Honor Roll
Published 10:00 am Saturday, January 15, 2022
Kenbridge Elementary School has announced its honor roll students for the first semester of the school year.
FIRST GRADE
Morgan Jean Blackmon, Colton Wray Blalock, Aaron Contreras-Blanco, Rosemary Diaz, Emory Lathyn Farrar, Ja’mal Terrell Green Jr., Trinity Rhealynn Henson, Mia Cristal Hernandez Leon, Malachi Leon Ivey, Chandlyr Williow Jackson, Jase Marcus Jones, Kaitlyn Ann Major, Trevor Clay Meadows, Crystal Onofre-Hernandez, Ella Elizabeth Parrish, Jeremy Ray Pawlik, Sutton Leonard Peacock, Wesley Antonio Ramirez, Nelson Hiram Ramirez-Macario, George Ramos Montes Jr., Malcolm Sherard Reese, Shyanne M. Reese, Ethan Jeffery Smith, Leidy Tomas Perez, Grayson Alexander Townsend, Jonathan Dwight Vanderpool Jr., Katai Armand White, Mari’yah Lyn Burdge, Jadeja Marshae Cabbins, Jimmy Yomar Chun-Ramirez, Future Jeremiah Hendricks, Katherine Aylin Leon Leon, Estuardo Ramirez Macario, Cielo Yanet Mendoza Cruz, Jekeil Marcel Orban, Rudy Miguel Perez Juarez, Isaac Bernabe Ramirez Perez, Lamaar Sadeek Dequan Seward, Shiann Nannie-Lee Smith, Dylan Vargas-Ale and Makenna Payton Wallace.
SECOND GRADE
Bryan Boateng Afari, Karla Luke Alonso, Gracie Marie Ard, Josiah Daniel Ouambo Argro, Abbigail Mae Atkins, Haskins Hite Bacon, Angel De Jesus Barradas-Roblero, Austin Wade Blalock, Madison Alexa Elliott, Ava Jacqueline Ellis, Lyla Dale Jeter, Kyler Joseph Johnston-Leavell, Jamel Omelique Lee Jr., Oakley Ashton Overby, Osmar Bartolome Perez, Triton Vin Redford, Odemia Madelin Reynoso-Ramirez, Noah Daniel Simon, Kinlee Mckyza Smith, Eriberta Heaven Vuelvas-McReynolds, Gabriel Elijah Wallace, Mason Cole Burdge, Alyssa Esterita Diane Cofield, Erick Misael De Leon Rojas, Kendrick Ayden Jaxon Edmonds, Nadeem Jenoah Fields, Neymar Werni Gonzalez Ramos, My’anna Ajee Harris, Yaxon Josue Perez-Simon, Matthew Cole Quinn, Ania La’myiah Rainey, Beautiful Jayhd Randall, Breann Nicole Richardson, Demsi Efrain Simon Ramirez, Jasmine Alana Spence, Jahmari Marquis Stith and Alana Monae Walker.
THIRD GRADE
Wyatt Warren Camp, Connor James Edenburn, Emily Elizabeth Gabriel-Reynoso, Ariadna Mailen Hernandez Leon, Artavius Lamont Lewis Jr., Adma Sarai Perez, Ashley Dayana Ramirez-Sandoval, Judd Robert Bolter, Briana Lynn Bruneau, Danna De Leon-Rojas, Tracey Ann Edmonds, Kaylee lynn Emory, Mark Alan Evans, Addison Lynn Griffin, Christian Jhamere Key, Marcos Mendoza Leon, Maxwell McCoy Parrish, Deyci Zuleyka Ramirez Chavez, DaMirah Jahnai Woods and Dailyn Kamari Worsham.
FOURTH GRADE
Addison Rose Ard, Naeli Coronel-Leon, Joseph Daniel Gabriel Reynoso, Joseph Terry Gustaf III, Abigail Allan Jeter, Riley Allan Kirk, Emily Bryanne Price, Alyssa Renee Stokes, Nathaniel Kwmaine Thompson, Kevin Tomas-Perez, Charlotte Paige Wilson, Samuel Jeriah Argro, Carter Miles Behler, Nickolas James Burdge, Ah’Mir Rodney-Fazir Crowley, Yeny Fabiola Domingo Perez, Deacon Michael Durham, Kihran Zihar Edmonds, Emma Elizabeth Griffin, Taliah Deziah Hayes, Jonathan Dale Hite Jr., Jayden Daniel Johnson, Vanesa Mendoza-Leon, Faryidat Mensah, Lilliana Alisa Rose Nettles-Soto, Coltyn Waylon Parsons, Gunner James Penland, Suhey Judith Ramirez Sandoval, Shane Matthew Reese, Logan Bryce Smith, Aiden Wayne Wingold and Dawson Reed Womack.
FIFTH GRADE
Amya Christine Arthur, Michael Anthony Elliott, Kloe Danielle Figgatt, Jane Elizabeth Hooton, Colt Cody Camp, Brendan Leer Dunnavant, Shelby Elizabeth Gee, Jayla Michelle Hardy, Ariana Hernandez-Becerra, Brisa Briseyda Mendez-Reynoso, Ernesto Montes Hernandez, Shuley Palacios Hernandez, Jacey Lynn Phillips, Paeton Elaine Phillips, D’Ziya Euniq Ragsdale, Anna Blake Shell, Laila De’Nay Shell, Allannah Elaine Mae Townsend and Josiah Otis Webb.