Lunenburg Middle School Honor Roll: first nine weeks 2023 Published 5:03 pm Thursday, November 16, 2023

Lunenburg Middle School has announced honor roll students for the first nine weeks. Honor roll students are listed below by grade.

EIGHTH GRADE

Gold Honor Roll: Trenton Cole Ashley, James Ryland Hamlett III, Kolby Phillip Powers, Jonathan Warren Sharpe and Kalib Damarion Tanner.

Silver Honor Roll: Kristen Elizabeth Abernathy, X’avier Malik Batts, Logan Alexander Berkley, Layla Janae Blalock, Amya Renee Booth, Christopher Ray Chamberlayne, Beckett Lewis Fletcher Clark, Peyton Casey Elliott, Amber Rose Fitts, Gary Craig George III, CaByen Malique Glover, Kyrese Tatum Glover, Myaea Vita Yelize Goode, Brooklyn Kayleigh Guill, Diamond Kahleyah Harper, Ryder Lee Haythrone, Audrey Dean Hite, Alexandria Grace Hughes, Jaedyn Marie Johnson, Zachary Allen Lafoon, Kendall Grace Lewis, Princess Lailanii Morrison, Samatha Rachel Nix, Irvy Geovany Ramirez Tomas, Kyle Anthony Ross, Denzyl Mark Smith Jr., Mariah Amani Inez Wallace and Sophia Grace Zhe.

SEVENTH GRADE

Gold Honor Roll: Michael Anthony Elliott, Jane Elizabeth Hooten, Katie Ann Hoyle, Zane Blake Hoyle, Brody Thomas King and Blakely Joshua Overby.

Silver Honor Roll: Yarixa Aguilera, Dakota Ryan Atkins, Charlotte Hite Barnette, Kevyn Bautista-Escobar, Colt Cody Camp, William Jeg Clark, Arabella Melody Dickson, Jonathan Aroddy Domingo Juarez, Zahmory Lamont Easter, Caleb Lee Hamlet, Ariana Hernandez-Becerra, Janie Lynn Hoye, Tanner Douglas Ingles, Brooklyn Faith Johnson, Samuel Anthony Long, Brisa Briseyda, Reed Carson Knowlin, Shuley Palacios Hernandez, D’Ziya Euniq Ragsdale, Allison Lee Ryan, Allison Lea Ryan, Anna Blake Shell, Rey Ashton Tolentino, Emilee Sophia Walker and Ocean Radek Whittaker.

SIXTH GRADE

Gold Honor Roll: Cannon Lawrence Anderson, Addison Rose Ard, Samuel Jeriah Argro, Eli Jeter Bolling, Arielle Dai’Miyah Crawley, Cayden Michael Dalton, Deacon Michael Durham, Gabriella Rose Hauser, Abigail Allan Jeter, Nasar Demetrice Jones, Colton Reed Joyner, Riley Allan Kirk, Emily Ann Mcgregor, Colby Woodson Medlin, Faryidat Mensah, Lilliana Alisa Rose Nettles-Soto, Jaxson Douglas Phillips, Emily Bryanne Price, Nathaniel Kwamaine Thompson, Kevin Tomas-Perez and Charlotte Paige Wilson.

Silver Honor Roll: Carlee Jean Alexander, Lucius Cain Armes, Lily Ann Austin, Tiana Aaliyah Barnes, Kalani Corazon Blackwell, Nickolas James Burdge, Kamari Alexus Byars, Naeli Coronel-Leon, Deniyah Coreyanna Davis, Kyra Rae Elder, Aaron Travis Evans, Brycen Andrew Fowler, Joseph Daniel Gabriel Reynoso, Jah’leek Jamel Ghee, Emma Elizabeth Griffin, Joseph Terry Gustaf III, Taliah Deziah Hayes, Cayden Devon Hazelwood, Ariannah Marcelys Jackson, Kavion Lee Jones, Abrianna Lee Lamp, Mariah La’Shay Lee, James Earl Levine III, Kensley Gray Lewis, Hugh Warren Lynch, Bryson Raymond Massey, Vanesa Mendoza-Leon, Abigail Grace Moore, Franco Olmeda Vazquez, Coltyn Waylon Parsons, Jordan Anderson Phillips, Shane Matthew Reese, Lillian Grace Rogerson, Logan Bryce Smith, Liberty Faith Steele, Jala Michelle Wilkerson, Jayden Cole Williams, Stephfone Elisha Unique Williams and Dawson Reed Womack.